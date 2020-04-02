Жилой дом загорелся в Нефтеюганске

2 Апр 2020 2020-04-02T14:46:52+03:00

За несколько минут пламя погасили

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Спасателям ХМАО в 14:09 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Нефтеюганске. Подробности тушения стали известны от пресс-службы регионального МЧС.

- В 14:36 пожар был локализован на площади 47 кв.м. В 14:39 ликвидировано открытое горение, - сообщили огнеборцы.

Пожарные спасли одного человека. Точная причина возгорания устанавливается органами дознания. Отметим, что ликвидацию возгорания проводили 17 человек с применением пяти единиц спецтехники.

Напомним, что за минувшую неделю спасатели Югры ликвидировали 42 пожара:

- Среди основных причин пожаров - неосторожное обращение с огнем и нарушения эксплуатации электрооборудования, а также бытовых приборов и печей. Оборудуйте свое жилье пожарным извещателем. В случае пожара прибор оповестит вас на начальном этапе возгорания, - дали рекомендации специалисты

ИСТОЧНИК KP.RU