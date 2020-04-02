2020-04-02T14:35:33+03:00
Происшествия

Мошенники Югры вновь звонят от имен банков

Лжебанкиры выманили более полумиллиона рублей
Руслан Савинов
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Мошенники Югры вновь звонят от имен банковМошенники Югры вновь звонят от имен банковФото: pixabay.com
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В Югре накануне, 1 апреля, случилось 15 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, югорчане лишились более 600 тысяч рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались мужчины среднего возраста. Злоумышленники обманывали их под предлогом пресечения несанкционированного списания денег, покупки - продажи товаров в интернете или займа.

Так, двое жителей Ханты-Мансийска попались на уловки одного и того же мошенника. Югорчане пытались купить лодочные моторы. Взяв предоплату, продавец перестал выходить на связь. Общий ущерб - более ста тысяч рублей.

Кроме того, жителям региона продолжают поступать звонки от неизвестных, выдающих себя за сотрудников банков.

- По всем подозрительным фактам сразу сообщайте телефону 102, - напомнили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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