Мошенники Югры вновь звонят от имен банков
В Югре накануне, 1 апреля, случилось 15 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, югорчане лишились более 600 тысяч рублей.
Зачастую на уловки аферистов попадались мужчины среднего возраста. Злоумышленники обманывали их под предлогом пресечения несанкционированного списания денег, покупки - продажи товаров в интернете или займа.
Так, двое жителей Ханты-Мансийска попались на уловки одного и того же мошенника. Югорчане пытались купить лодочные моторы. Взяв предоплату, продавец перестал выходить на связь. Общий ущерб - более ста тысяч рублей.
Кроме того, жителям региона продолжают поступать звонки от неизвестных, выдающих себя за сотрудников банков.
- По всем подозрительным фактам сразу сообщайте телефону 102, - напомнили полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU