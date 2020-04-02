Югорский наркосбытчик успел на преступные деньги купить автомобиль
Суд Радужного вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчину признали виновным в обороте наркотиков.
Судом установлено, что с января по июль 2019 года югорчанин в составе группы лиц занимался незаконным сбытом «синтетики» через интернет.
Его действия по телефону координировал неустановленный главарь банды. В июле 2019 года членов группы задержали полицейские.
- Общая масса изъятых наркотиков составила более ста грамм. В отношении других преступников материалы выделены в отдельное производство. Также подсудимый на деньги от продажи наркотиков успел купить автомобиль, - пояснили югорские стражи порядка.
Суд назначил виновному 9 лет тюрьмы со штрафом в размере 15 тысяч рублей. Отбывать срок он будет в колонии строго режима. Автомобиль конфискован в пользу государства.
ИСТОЧНИК KP.RU