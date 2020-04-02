Югорский наркосбытчик успел на преступные деньги купить автомобиль

2 Апр 2020 2020-04-02T14:06:44+03:00

Теперь преступник – в тюрьме, а автомобиль - конфискован

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Суд Радужного вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчину признали виновным в обороте наркотиков.

Судом установлено, что с января по июль 2019 года югорчанин в составе группы лиц занимался незаконным сбытом «синтетики» через интернет.

Его действия по телефону координировал неустановленный главарь банды. В июле 2019 года членов группы задержали полицейские.

- Общая масса изъятых наркотиков составила более ста грамм. В отношении других преступников материалы выделены в отдельное производство. Также подсудимый на деньги от продажи наркотиков успел купить автомобиль, - пояснили югорские стражи порядка.

Суд назначил виновному 9 лет тюрьмы со штрафом в размере 15 тысяч рублей. Отбывать срок он будет в колонии строго режима. Автомобиль конфискован в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU