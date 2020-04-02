Глава ХМАО проверила работу обсерватора «Юган»
Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе визита в Нефтеюганский район посетила обсерватор в санатории «Юган».
- Осмотрела один из корпусов. Отмечу, все меры безопасности в рабочей поездке соблюдала, - написала в своем аккаунте в «Инстаграме» Наталья Комарова.
Губернатор отметила, что коечный фонд учреждения перепрофилирован для оказания помощи больным коронавирусом и контактировавших с ними. Под обсерватор переведено три корпуса санатория на 216 коек.
- Все номера в этих корпусах двухместные. Они полностью благоустроены, оснащены туалетом и душевой кабиной, мебелью, телевизорами, холодильниками, чайниками. Каждому пациенту в пользование предоставлены халат, тапочки, необходимые средства гигиены, - сообщили сотрудники «Югана».
ИСТОЧНИК KP.RU