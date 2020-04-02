Глава ХМАО проверила работу обсерватора «Юган»

2 Апр 2020 2020-04-02T13:53:25+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе визита в Нефтеюганский район посетила обсерватор в санатории «Юган».

- Осмотрела один из корпусов. Отмечу, все меры безопасности в рабочей поездке соблюдала, - написала в своем аккаунте в «Инстаграме» Наталья Комарова.

Губернатор отметила, что коечный фонд учреждения перепрофилирован для оказания помощи больным коронавирусом и контактировавших с ними. Под обсерватор переведено три корпуса санатория на 216 коек.

- Все номера в этих корпусах двухместные. Они полностью благоустроены, оснащены туалетом и душевой кабиной, мебелью, телевизорами, холодильниками, чайниками. Каждому пациенту в пользование предоставлены халат, тапочки, необходимые средства гигиены, - сообщили сотрудники «Югана».

ИСТОЧНИК KP.RU