2020-04-02T12:54:12+03:00
Общество

Югорчанам дали советы, как выбирать продукты в период пандемии коронавируса

Влажные салфетки пригодятся с собой повсюду
Руслан Савинов
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Югорчанам дали советы, как выбирать продукты в период пандемии коронавирусаЮгорчанам дали советы, как выбирать продукты в период пандемии коронавирусаФото: pixabay.com
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Эксперты дали рекомендации по выбору продуктов питания в период пандемии коронавируса. Подробнее об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.

В первую очередь составить список имеющихся продуктов, а затем идти закупаться, но делать это правильно:

- Ручку торговой тележки или корзинки необходимо в магазине протрите влажной салфеткой или используйте перчатки. Сначала необходимо выбрать продукты, хранящиеся при комнатной температуре. Помните о принципах соблюдения товарного соседства: готовые к употреблению не должны размещаться на одной полке с другими товарами, - пояснили специалисты.

Еще один дельный совет: на период пандемии коронавируса приобретать продукты дистанционно:

- Вымойте руки до того, как вы откроете пакет с едой или продуктами, так как вы держали в руках деньги, прикасались к платежному терминалу или передавали свою пластиковую карточку курьеру, - объяснили эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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