Погода в Югре 2 апреля: сильный снег

2 Апр 2020 2020-04-02T05:01:15+03:00

Температура днем не опустится ниже +2 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 2 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет сильный мокрый снег. Ветер южный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4, -1 градуса, днем +2, +7 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают мокрый снег и гололед. Ветер южный 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит +4, +6 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и не ожидается дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +5 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой дождь. Ветер южный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит +4, +5 градусов.

На Руси этот день называли «Фотинья Колодезница». По погоде отмечали: считалось, что на Фотинью колодезная вода приобретает целительные свойства.

ИСТОЧНИК KP.RU