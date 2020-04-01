Пьяный житель Ханты-Мансийска пытался украсть сигареты и шоколадку

1 Апр 2020 2020-04-01T16:09:20+03:00

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Поздно ночью в Ханты-Мансийске группа задержания на маршруте патрулирования, получила сигнал «тревога» с одного из магазинов по Уральской улице. Подробности стали известны от пресс-службы Росгвардии Югры.

Старший сержант Заур Мурзафаров и младший сержант Денис Резников оперативно прибыли по адресу:

- В магазине они увидели горящий свет и открытую входную дверь, а в торговом зале были слышны посторонние звуки. Росгвардейцы задержали внутри 21–летнего югорчанина, - пояснили в пресс-службе Росгвардии ХМАО.

Стало известно, что злоумышленник пытался украсть сигареты и шоколад. Он был сильно пьян.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU