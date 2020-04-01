2020-04-01T16:09:20+03:00
Происшествия

Пьяный житель Ханты-Мансийска пытался украсть сигареты и шоколадку

Росгвардейцы схватили вора на месте
Руслан Савинов
Поделиться:
Пьяный житель Ханты-Мансийска пытался украсть сигареты и шоколадкуПьяный житель Ханты-Мансийска пытался украсть сигареты и шоколадкуФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Поздно ночью в Ханты-Мансийске группа задержания на маршруте патрулирования, получила сигнал «тревога» с одного из магазинов по Уральской улице. Подробности стали известны от пресс-службы Росгвардии Югры.

Старший сержант Заур Мурзафаров и младший сержант Денис Резников оперативно прибыли по адресу:

- В магазине они увидели горящий свет и открытую входную дверь, а в торговом зале были слышны посторонние звуки. Росгвардейцы задержали внутри 21–летнего югорчанина, - пояснили в пресс-службе Росгвардии ХМАО.

Стало известно, что злоумышленник пытался украсть сигареты и шоколад. Он был сильно пьян.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре введут дополнительные меры поддержки бизнеса
Пьяный житель Ханты-Мансийска пытался украсть сигареты и шоколадку
Водоочистные сооружения Сургутского района назвали «настоящим прорывом»
Прокуратура Когалыма защитила права пенсионеров
Почти полсотни предприятий ХМАО назвали системообразующими
Югорская древесина отправилась на импорт в семь стран
Синоптики Югры предупредили о надвигающейся метели
Югорчанин незаконно наловил редкой рыбы на четверть миллиона рублей
Медики и пенсионеры из-за пандемии получат доплаты в Югре
Югорчанам напомнили о принципах здорового образа жизни
Школьников ХМАО ждет первый окружной кибертурнир
Неравнодушные жители Мегиона начали шить маски для волонтеров
В Сургуте под суд из-за невыплаты детского пособия пойдет директор компании
Жительницу Югры осудят за шутку о больной подруге из Испании
Новый детский сад подготовили к открытию в Нефтеюганском районе
Свыше 800 свалок ликвидируют в ХМАО в 2020 году
В болоте в Сургутском районе экскаватор утонул вместе с водителем
Росгвардейцы раскрыли две кражи в ХМАО
Сургутянка ответит перед судом за кражу около банкомата
В Сургуте закрываются парки
«Шевроле» съехал в кювет в Ханты-Мансийском районе
В Югре ввели режим обязательной самоизоляции
Погода в Югре 1 апреля: снег и дождь и слабый ветер