2020-04-01T15:58:27+03:00
Общество

Водоочистные сооружения Сургутского района назвали «настоящим прорывом»

Строительство идет с опережением графика
Руслан Савинов
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Водоочистные сооружения Сургутского района назвали «настоящим прорывом»Водоочистные сооружения Сургутского района назвали «настоящим прорывом»Фото: pixabay.com
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В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа подвели итоги первого квартала 2020 года. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Обычно мы подводим итоги за чашкой чая с журналистами, но сегодня традиция нарушена: в медицинских масках чай не попьешь, - пошутил руководитель муниципалитета Трубецкой.

Глава района сообщил, что сейчас его внимание приковано к водоочистным сооружениям в Лянторе:

- Мы идем с опережением в строительстве на год. Если у нас все получится, то это будет для района настоящим прорывом, - поделился Андрей Трубецкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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