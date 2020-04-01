Водоочистные сооружения Сургутского района назвали «настоящим прорывом»

1 Апр 2020 2020-04-01T15:58:27+03:00

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В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа подвели итоги первого квартала 2020 года. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Обычно мы подводим итоги за чашкой чая с журналистами, но сегодня традиция нарушена: в медицинских масках чай не попьешь, - пошутил руководитель муниципалитета Трубецкой.

Глава района сообщил, что сейчас его внимание приковано к водоочистным сооружениям в Лянторе:

- Мы идем с опережением в строительстве на год. Если у нас все получится, то это будет для района настоящим прорывом, - поделился Андрей Трубецкой.

ИСТОЧНИК KP.RU