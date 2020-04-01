Прокуратура Когалыма защитила права пенсионеров

1 Апр 2020 2020-04-01T14:31:02+03:00

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Правоохранители Когалыма проверили обращение двух пенсионеров, которые пострадали от действий сотрудников Управления Пенсионного фонда.

Установлено, что в территориальном отделе Пенсионного фонда старикам незаконно отказали в оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно в связи с нахождением места отдыха за пределами России.

- Заявители являются получателями трудовой пенсии по старости и, проживая в районах севера, имеют право на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории России и обратно один раз в два года, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Поэтому прокуратура обратилась в суд о возложении на Управление Пенсионного фонда в Когалыме оплатить югорчанам проезд. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU