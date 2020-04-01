Почти полсотни предприятий ХМАО назвали системообразующими
Целых 46 организаций Югры вошли в перечень системообразующих предприятий окружного уровня, которым необходим специальный мониторинг. Распоряжение об этом приняли члены регионального правительства.
Отмечается, что в список вошли: нефтяные, газовые, энергетические предприятия, организации лесопереработки, аэропорты и прочие.
- Мониторинг будет осуществляться отраслевыми органами исполнительной власти автономного округа с целью своевременного обнаружения негативных факторов, влияющих на устойчивое развитие таких организаций и принятия соответствующих мер реагирования, – заявила глава региона Наталья Комарова.
Известно, что мониторинг позволит выработать предложения по устранению выявленных рисков.
ИСТОЧНИК KP.RU