2020-04-01T13:55:00+03:00
Общество

Почти полсотни предприятий ХМАО назвали системообразующими

Список утвержден правительством региона
Руслан Савинов
Поделиться:
Почти полсотни предприятий ХМАО назвали системообразующимиПочти полсотни предприятий ХМАО назвали системообразующимиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Целых 46 организаций Югры вошли в перечень системообразующих предприятий окружного уровня, которым необходим специальный мониторинг. Распоряжение об этом приняли члены регионального правительства.

Отмечается, что в список вошли: нефтяные, газовые, энергетические предприятия, организации лесопереработки, аэропорты и прочие.

- Мониторинг будет осуществляться отраслевыми органами исполнительной власти автономного округа с целью своевременного обнаружения негативных факторов, влияющих на устойчивое развитие таких организаций и принятия соответствующих мер реагирования, – заявила глава региона Наталья Комарова.

Известно, что мониторинг позволит выработать предложения по устранению выявленных рисков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Когалыма защитила права пенсионеров
Почти полсотни предприятий ХМАО назвали системообразующими
Югорская древесина отправилась на импорт в семь стран
Синоптики Югры предупредили о надвигающейся метели
Югорчанин незаконно наловил редкой рыбы на четверть миллиона рублей
Медики и пенсионеры из-за пандемии получат доплаты в Югре
Югорчанам напомнили о принципах здорового образа жизни
Школьников ХМАО ждет первый окружной кибертурнир
Неравнодушные жители Мегиона начали шить маски для волонтеров
В Сургуте под суд из-за невыплаты детского пособия пойдет директор компании
Жительницу Югры осудят за шутку о больной подруге из Испании
Новый детский сад подготовили к открытию в Нефтеюганском районе
Свыше 800 свалок ликвидируют в ХМАО в 2020 году
В болоте в Сургутском районе экскаватор утонул вместе с водителем
Росгвардейцы раскрыли две кражи в ХМАО
Сургутянка ответит перед судом за кражу около банкомата
В Сургуте закрываются парки
«Шевроле» съехал в кювет в Ханты-Мансийском районе
В Югре ввели режим обязательной самоизоляции
Погода в Югре 1 апреля: снег и дождь и слабый ветер