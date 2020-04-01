2020-04-01T14:33:22+03:00
Общество

Синоптики Югры предупредили о надвигающейся метели

Пешеходам стоит опасаться гололеда 2 апреля
Руслан Савинов
Поделиться:
Сильный ветер и метель прогнозируют в Югре 2 апреляСильный ветер и метель прогнозируют в Югре 2 апреляФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В течение 2 апреля в Югре местами ожидается гололед, южный ветер порывами до 15-19 м/с, а также метель и сильные осадки днем. Такие данные предоставил Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

МЧС ХМАО рекомендовал водителям быть предельно осторожными и внимательными. Пешеходам же на улице лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- Избегайте деревьев, линий электропередач и потенциально опасных промышленных объектов. Если вы попали в ЧС, и вам нужна помощь, звоните по номерам экстренных служб с мобильного телефона 112, - напомнили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Когалыма защитила права пенсионеров
Почти полсотни предприятий ХМАО назвали системообразующими
Югорская древесина отправилась на импорт в семь стран
Синоптики Югры предупредили о надвигающейся метели
Югорчанин незаконно наловил редкой рыбы на четверть миллиона рублей
Медики и пенсионеры из-за пандемии получат доплаты в Югре
Югорчанам напомнили о принципах здорового образа жизни
Школьников ХМАО ждет первый окружной кибертурнир
Неравнодушные жители Мегиона начали шить маски для волонтеров
В Сургуте под суд из-за невыплаты детского пособия пойдет директор компании
Жительницу Югры осудят за шутку о больной подруге из Испании
Новый детский сад подготовили к открытию в Нефтеюганском районе
Свыше 800 свалок ликвидируют в ХМАО в 2020 году
В болоте в Сургутском районе экскаватор утонул вместе с водителем
Росгвардейцы раскрыли две кражи в ХМАО
Сургутянка ответит перед судом за кражу около банкомата
В Сургуте закрываются парки
«Шевроле» съехал в кювет в Ханты-Мансийском районе
В Югре ввели режим обязательной самоизоляции
Погода в Югре 1 апреля: снег и дождь и слабый ветер