Синоптики Югры предупредили о надвигающейся метели

1 Апр 2020 2020-04-01T14:33:22+03:00

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В течение 2 апреля в Югре местами ожидается гололед, южный ветер порывами до 15-19 м/с, а также метель и сильные осадки днем. Такие данные предоставил Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

МЧС ХМАО рекомендовал водителям быть предельно осторожными и внимательными. Пешеходам же на улице лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- Избегайте деревьев, линий электропередач и потенциально опасных промышленных объектов. Если вы попали в ЧС, и вам нужна помощь, звоните по номерам экстренных служб с мобильного телефона 112, - напомнили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU