2020-04-01T13:27:21+03:00
Общество

Югорчанин незаконно наловил редкой рыбы на четверть миллиона рублей

Мужчине грозит тюрьма и штраф
Руслан Савинов
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Югорчанин незаконно наловил редкой рыбы на четверть миллиона рублей. Фото УМВД ХМАО.Югорчанин незаконно наловил редкой рыбы на четверть миллиона рублей. Фото УМВД ХМАО.
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В Березовском районе 46-летний югорчанин хранил у себя в квартире рыбу, добытую незаконным путем.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, у мужчины обнаружили: одного сибирского осетра и 52 стерляди, занесенные в Красную книгу России, а также нельму.

Житель Берёзовского района нанес ущерб водным биологическим ресурсам страны на сумму 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов принадлежащих к видам занесенных в Красную книгу».

Виновному может грозить лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Также возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных ресурсов в крупном размере», грозящая двумя годами тюрьмы и штрафом до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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