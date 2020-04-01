Югорчанин незаконно наловил редкой рыбы на четверть миллиона рублей

1 Апр 2020 2020-04-01T13:27:21+03:00

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В Березовском районе 46-летний югорчанин хранил у себя в квартире рыбу, добытую незаконным путем.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, у мужчины обнаружили: одного сибирского осетра и 52 стерляди, занесенные в Красную книгу России, а также нельму.

Житель Берёзовского района нанес ущерб водным биологическим ресурсам страны на сумму 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов принадлежащих к видам занесенных в Красную книгу».

Виновному может грозить лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Также возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных ресурсов в крупном размере», грозящая двумя годами тюрьмы и штрафом до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU