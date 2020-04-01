2020-04-01T13:08:13+03:00
Общество

Медики и пенсионеры из-за пандемии получат доплаты в Югре

Решение утверждено правительством региона
Руслан Савинов
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Медики и пенсионеры из-за пандемии получат доплаты в ЮгреМедики и пенсионеры из-за пандемии получат доплаты в ЮгреФото: pixabay.com
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Правительство ХМАО приняло распоряжение о предоставлении единовременной денежной выплаты гражданам, в том числе неработающим пенсионерам:

- Предусмотренная в соответствии с госпрограммой «Социальное и демографическое развитие» в декабре единовременная выплата, традиционно предоставляемая ко дню округа, неработающим пенсионерам в размере трех тысяч рублей будет осуществлена до 10 апреля, – уточнила Наталья Комарова.

По словам директора департамента соцразвития ХМАО Терезы Пономаревой, получателями выплаты станут 257 тысяч югорчан, а государственной социальной помощи более 5,5 тысячи малообеспеченных семей, в которых проживают более 12 тысяч человек.

Кроме того, отдельные категории медработников тоже получат дополнительные выплаты: оказывающие скорую помощь, а также первичную медико-санитарную помощь.

Речь идет об участковых врачах, терапевтах, семейных врачах, пульмонологах, а также еще ряде медицинских работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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