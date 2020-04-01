2020-04-01T12:53:12+03:00
Общество

Югорчанам напомнили о принципах здорового образа жизни

Месячник здоровья стартовал в ХМАО
Руслан Савинов
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Югорчанам напомнили о принципах здорового образа жизниЮгорчанам напомнили о принципах здорового образа жизниФото: pixabay.com
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Здоровый образ жизни поможет в борьбе с вирусами и инфекциями. По уверениям специалистов «Центр медицинской профилактики» ХМАО, соблюдение всего нескольких правил ЗОЖ повышает качество и продолжительность жизни, а также сводит к минимуму развитие множества болезней: рак и болезни кровообращения.

Прежде всего югорские врачи просят отказаться от вредных привычек:

- Курение вызывает рак и снижает иммунитет. Алкоголь снижает защитные функции организма, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, - отметили медики.

Среди прочих советов: адекватная физическая активность, соблюдение правил личной гигиены и содержание жилища в чистоте, а также рациональное питание.

Также врачи просят соблюдать режим труда и отдыха:

- Если вы работаете дистанционно, то будьте самодисциплинированными: вставайте вовремя. И ложитесь вовремя спать: сон – это отличная профилактика многих заболеваний, - пояснили сотрудники «Центра медицинской профилактики» Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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