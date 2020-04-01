Школьников ХМАО ждет первый окружной кибертурнир

1 Апр 2020 2020-04-01T12:42:33+03:00

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В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа Федерация компьютерного спорта и районное управление спортсооружений открыли проект «Национальный Лидер — Югра». Спешим обрадовать: это турнир по игре «Dota 2».

- В турнире каждый сможет показать свое индивидуальное мастерство. Участвовать могут школьники Югры в от 14 до 18 лет. Победы — по олимпийской системе: до двух побед в партии, до одного поражения в серии, - сообщили организаторы соревнования.

Известно, что пул героев объявят дополнительно. Зарегистрироваться можно в официальном сообществе «Киберспорт Сургута и Сургутского района» в социальной сети «ВКонтакте» до 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU