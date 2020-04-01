2020-04-01T12:27:36+03:00
Общество

Неравнодушные жители Мегиона начали шить маски для волонтеров

Помощь нужна и тем, кто сам оказывает поддержку другим
Руслан Савинов
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Неравнодушные жители Мегиона начали шить маски для волонтеров. Фото администрации Мегиона.Неравнодушные жители Мегиона начали шить маски для волонтеров. Фото администрации Мегиона.
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В Мегионе все прибавилось в рядах тех, кто хочет помочь в период вынужденного карантина. По данным пресс-службы администрации города, волонтеры покупают продукты и лекарства остро нуждающимся, людям старше 65 лет.

Как отмечается, с каждым днем количество заявок на помощь увеличивается.

- Люди старшего возраста больше чем другие понимают необходимость сегодня находиться дома. А мы готовы им помочь, поддержать в этом верном решении – всегда легче предупредить болезнь, чем лечить, - рассказала главный специалист отдела по работе с социально ориентированными НКО Мегиона Наталья Корненко.

Кроме того, неравнодушные горожане помогают и волонтерам. Например, Эмма Фадеева бесплатно шьет многоразовые маски для тех, кто решил помочь мегионцам:

- Я не профессиональная швея, шитье - это мое хобби. На пошив восьми масок у меня уходит три часа, но мне не сложно, если это кому-то принесет пользу, - рассказала югорчанка.

Добавим, что горожане старше 65 могут обратиться за помощью по телефонам: 8-904-456-8625 или 8-800-2000-112 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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