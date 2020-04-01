2020-04-01T12:09:17+03:00
Происшествия

В Сургуте под суд из-за невыплаты детского пособия пойдет директор компании

Югорчанин имел долг перед двумя молодыми матерями
Руслан Савинов
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В Сургуте под суд из-за невыплаты детского пособия пойдет директор компанииВ Сургуте под суд из-за невыплаты детского пособия пойдет директор компанииФото: pixabay.com
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Следственный отдел Сургута следственного управления Следкома Югры завершил расследование уголовного дела в отношении директора «Аполлония». По информации пресс-службы СУ СК ХМАО, мужчина обвиняется по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации».

Следствие установило, что директор общества с мая по декабрь 2019 года при наличии денег на счетах организации не выплачивал двум работницам пособия по беременности и родам. Он задолжал им в общей сложности более 78 тысяч рублей.

Правоохранители добились погашения задолженности перед работниками организации. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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