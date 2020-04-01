Пьяная жительница Нижневартовска подшутила над полицией
В полицию Нижневартовска поступил анонимный звонок. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, неизвестная сообщила, что к ней приехала подруга из Сургута, которая несколько дней назад вернулась из Испании: девушка чувствует себя плохо.
- Полицейские срочно начали устанавливать координаты вартовчанки. Личность и местонахождение югорчанки вскоре выяснили, - пояснили югорские стражи порядка.
Как выяснилось, звонившей оказалась 32-летняя неработающая жительница Излучинска. В момент звонка она была пьяна.
- Женщина пояснила, что позвонила для того, чтобы проверить работу полиции, - рассказали правоохранители.
Сейчас составлен административный протокол по статье «Заведомо ложный вызов спецслужб», дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU