Пьяная жительница Нижневартовска подшутила над полицией

1 Апр 2020 2020-04-01T11:33:06+03:00

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В полицию Нижневартовска поступил анонимный звонок. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, неизвестная сообщила, что к ней приехала подруга из Сургута, которая несколько дней назад вернулась из Испании: девушка чувствует себя плохо.

- Полицейские срочно начали устанавливать координаты вартовчанки. Личность и местонахождение югорчанки вскоре выяснили, - пояснили югорские стражи порядка.

Как выяснилось, звонившей оказалась 32-летняя неработающая жительница Излучинска. В момент звонка она была пьяна.

- Женщина пояснила, что позвонила для того, чтобы проверить работу полиции, - рассказали правоохранители.

Сейчас составлен административный протокол по статье «Заведомо ложный вызов спецслужб», дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU