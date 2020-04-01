2020-04-01T11:22:06+03:00
Общество

Новый детский сад подготовили к открытию в Нефтеюганском районе

Уровень оснащенности учреждения проинспектировала лично глава региона
Руслан Савинов
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Новый детский сад подготовили к открытию в Нефтеюганском районе. Фото правительства ХМАО.Новый детский сад подготовили к открытию в Нефтеюганском районе. Фото правительства ХМАО.
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Губернатор Югры Наталья Комарова в Нефтеюганском районе в поселении Каркатеевы оценила новое здание детского сада «Буратино».

По данным пресс-службы регионального правительства, объект на 80 мест введен в эксплуатацию в конце декабря 2019 года. Детсад готов принять четыре группы детей в возрасте от года.

Отметим, что здание построено взамен старого. Здесь есть: пищевой и медицинский блоки, прачечная, музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога, логопеда, музыкального работника и инструктора по физкультуре, игровая зона, комнаты для хранения спортинвентаря, служебные помещения.

- Именно на таком качественном уровне необходимо реализовывать подобные проекты. Спасибо жителям Каркатеевы, что дождались, так как для них запрос на новое здание детского сада был особо острым, – заявила Наталья Комарова.

Добавим, что здание примет воспитанников уже в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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