Свыше 800 свалок ликвидируют в ХМАО в 2020 году

1 Апр 2020 2020-04-01T10:55:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошлом году на территории Югры ликвидировали 682 свалки: 130 несанкционированных скоплений мусора в 2019 году найдено прямо в лесу.

- План ликвидации свалок в ХМАО увеличен по отношению к прошлому году на 200 единиц. В 2020 году в автономном округе будут ликвидированы 807 свалок. С наступлением тепла начнется и работа по выявлению новых мест несанкционированного скопления отходов. Отмечу, что ответственность за чистоту территории, прежде всего, лежит на собственниках земельных участков, – пояснил региональный парламентарий Сергей Великий.

Известно, что регоператор должен ликвидировать свалки, которые не будут убраны через 30 дней после того, как собственника уведомят о месте незаконного складирования мусора. В этом случае расходы с собственника взыщут через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU