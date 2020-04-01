Росгвардейцы раскрыли две кражи в ХМАО
По горячим следам росгвардейцы пресекли две кражи с охраняемых объектов в Нижневартовске и Сургуте.
По данным пресс-службы Росгвардии ХМАО, в ночь с 30 на 31 марта экипаж группы задержания Нижневартовского отдела вневедомственной охраны получил сообщение, о том, что в одном из продовольственных магазинов по улице Чапаева сработала кнопка тревожной сигнализации.
- На место происшествия в оконном проеме магазина было выбито стекло. Вскоре экипаж заметил тень человека: это был ранее судимый 35-летний вартовчанин, который проник, чтобы красть алкоголь, - пояснили росгвардейцы.
Также несколькими часами ранее сотрудники Сургутского отдела вневедомственной охраны получили информацию о том, что в одном из гипермаркетов по улице 30 лет Победы совершена кража.
На месте происшествия выяснилось, что 24-летний молодой человек достал из упаковки наушники и смарт-часы стоимостью четыре тысячи рублей, а затем чего прошел через кассу, но нее оплатил товар.
ИСТОЧНИК KP.RU