Росгвардейцы раскрыли две кражи в ХМАО

1 Апр 2020 2020-04-01T09:17:32+03:00

Один вор крал, алкоголь, а другой - наушники и смарт-часы

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По горячим следам росгвардейцы пресекли две кражи с охраняемых объектов в Нижневартовске и Сургуте.

По данным пресс-службы Росгвардии ХМАО, в ночь с 30 на 31 марта экипаж группы задержания Нижневартовского отдела вневедомственной охраны получил сообщение, о том, что в одном из продовольственных магазинов по улице Чапаева сработала кнопка тревожной сигнализации.

- На место происшествия в оконном проеме магазина было выбито стекло. Вскоре экипаж заметил тень человека: это был ранее судимый 35-летний вартовчанин, который проник, чтобы красть алкоголь, - пояснили росгвардейцы.

Также несколькими часами ранее сотрудники Сургутского отдела вневедомственной охраны получили информацию о том, что в одном из гипермаркетов по улице 30 лет Победы совершена кража.

На месте происшествия выяснилось, что 24-летний молодой человек достал из упаковки наушники и смарт-часы стоимостью четыре тысячи рублей, а затем чего прошел через кассу, но нее оплатил товар.

ИСТОЧНИК KP.RU