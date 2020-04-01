Сургутянка ответит перед судом за кражу около банкомата

1 Апр 2020 2020-04-01T09:05:39+03:00

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Уголовное дело жительницы Сургута, которая на железнодорожном вокзале воспользовалась невнимательностью одного из пассажиров и похитила у него 12 тысяч рублей, направлено в суд.

По информации от пресс-службы Сургутского ЛО МВД России на транспорте, в ноябре 2019 года пенсионер снимал в банкомате наличные, однако поторопился и забыл деньги. Когда же он через несколько минут вернулся, то денег уже не оказалось.

Вскоре полиция нашла 47-летнюю похитительницу, которая присвоила деньги себе:

- Мужчина не сразу обратился к полицейским. Но это не помешало найти преступницу, - пояснили стражи порядка.

Сейчас делом занимаются судебные органы, которые определят женщине наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU