Сургутянка ответит перед судом за кражу около банкомата
Уголовное дело жительницы Сургута, которая на железнодорожном вокзале воспользовалась невнимательностью одного из пассажиров и похитила у него 12 тысяч рублей, направлено в суд.
По информации от пресс-службы Сургутского ЛО МВД России на транспорте, в ноябре 2019 года пенсионер снимал в банкомате наличные, однако поторопился и забыл деньги. Когда же он через несколько минут вернулся, то денег уже не оказалось.
Вскоре полиция нашла 47-летнюю похитительницу, которая присвоила деньги себе:
- Мужчина не сразу обратился к полицейским. Но это не помешало найти преступницу, - пояснили стражи порядка.
Сейчас делом занимаются судебные органы, которые определят женщине наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU