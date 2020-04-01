В Сургуте закрываются парки
Доступ во все городские парки и скверы Сургута ограничили накануне, 31 марта. По данным пресс-службы администрации города, это одна из необходимых мер профилактики распространения коронавируса.
Известно, что возле входов в парки уже установлены специальные ограждения и барьеры, а также плакаты с информацией о запрете посещения:
- Хочу сказать, что самое главное в этой ситуации, не барьеры, а разум человека, который идет через этот парк. Понятно, что полностью закрыть передвижение через парк мы не сможем, но хотим обратить внимание на то, если у человека отсутствует чувство самосохранения и сохранения жизни близких, то здесь никакой забор не поможет. Поэтому призываю всех сургутян помнить, в первую очередь, именно об этом, — пояснил замглавы города Владимир Шмидт.
Отметим, что точная дата открытия парков и скверов пока неизвестна.
- Это будет зависеть от сложившейся эпидемиологической ситуации, - пояснили власти Сургута.
ИСТОЧНИК KP.RU