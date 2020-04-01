2020-04-01T07:42:45+03:00
Происшествия

«Шевроле» съехал в кювет в Ханты-Мансийском районе

При аварии пострадал водитель
Руслан Савинов
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«Шевроле» съехал в кювет в Ханты-Мансийском районе. Фото ГИБДД ХМАО.«Шевроле» съехал в кювет в Ханты-Мансийском районе. Фото ГИБДД ХМАО.
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На территории ХМАО накануне, 31 марта, один человек получил ранения в одном дорожно-транспортном происшествии. Такие данные предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Так, в 21:17 в травматологию Сургут за медпомощью обратился 43-летний мужчина с повреждениями, полученными в результате ДТП днем ранее.

- За рулем «Шевроле Ланос», по предварительным данным, он не справился с управлением и допустил съезд в кювет на 114 км Рогожинского месторождения в Ханты-Мансийском районе, - пояснили югорские автоинспекторы.

Также известно, что на территории округа сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 33 водителя привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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