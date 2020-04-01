«Шевроле» съехал в кювет в Ханты-Мансийском районе
На территории ХМАО накануне, 31 марта, один человек получил ранения в одном дорожно-транспортном происшествии. Такие данные предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Так, в 21:17 в травматологию Сургут за медпомощью обратился 43-летний мужчина с повреждениями, полученными в результате ДТП днем ранее.
- За рулем «Шевроле Ланос», по предварительным данным, он не справился с управлением и допустил съезд в кювет на 114 км Рогожинского месторождения в Ханты-Мансийском районе, - пояснили югорские автоинспекторы.
Также известно, что на территории округа сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 33 водителя привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU