В Югре ввели режим самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T07:29:53+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения коронавируса в Югре».

- С сегодняшнего дня в нашем регионе вводится режим обязательной самоизоляции с целью предотвращения распространения COVID-19. Вынужденная, но необходимая мера, для сохранения вашего, югорчане, здоровья. В этот период, чтобы оградить себя от излишней опасности, целесообразно остаться дома, - обратилась к жителям региона Наталья Комарова.

Отмечается, что югорчанам предписано не покидать места проживания за некоторым исключением. Например, при необходимости обращения за экстренной медпомощью; следования к месту работы, которая не приостановлена в соответствии с законом РФ, к ближайшим аптекам, объектам розничной торговли, выноса ТКО, выгула домашних животных и прочее.

- При этом необходимо соблюдать дистанцию между людьми не менее полутора метров, - поясняется в постановлении.

Приостанавливается предоставление муниципальных и госуслуг, регистрация заключения и расторжения брака, деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань и саун. Пока что запрещено посещать места отдыха в лесах, парках, а также скверах.

ИСТОЧНИК KP.RU