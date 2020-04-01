1 Апр 2020 2020-04-01T05:05:14+03:00

Погода в Югре 1 апреля: снег и дождь и слабый ветер. Фото: Савинов Руслан.

Температура днем не опустится ниже +2 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 1 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4, -1 градуса, днем +2, +7 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +5 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и не ожидается осадков. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +4 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит +3, +4 градуса.

На Руси этот день называли «Дарья Грязная». По погоде отмечали: какова погода в этот день - такова и 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU