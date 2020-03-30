Коммунальные службы Нижневартовска усилили ежедневную дезинфекцию подъездов

30 Март 2020 2020-03-30T15:59:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Нижневартовска подробно рассказали о ежедневном проведении дезинфекции в жилых зданиях города.

По данным пресс-службы администрации Нижневартовска, ручки входных дверей, лестничные поручни, кнопки лифтов и кабины лифтов работники ЖЭУ обрабатывают ежедневно специальным дезинфицирующим раствором, который рекомендован специалистами Роспотребнадзора.

- Обращаем внимание жителей города на то, что в составе дезинфицирующих средств применяется так называемый неактивный хлор, - отметили в администрации Нижневартовска.

Благодаря этому вартовчане не могут почувствовать после уборки характерного запаха. Кроме того, проводится влажная уборка дважды в месяц: в начале и в конце месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU