Коммунальные службы Нижневартовска усилили ежедневную дезинфекцию подъездов
Власти Нижневартовска подробно рассказали о ежедневном проведении дезинфекции в жилых зданиях города.
По данным пресс-службы администрации Нижневартовска, ручки входных дверей, лестничные поручни, кнопки лифтов и кабины лифтов работники ЖЭУ обрабатывают ежедневно специальным дезинфицирующим раствором, который рекомендован специалистами Роспотребнадзора.
- Обращаем внимание жителей города на то, что в составе дезинфицирующих средств применяется так называемый неактивный хлор, - отметили в администрации Нижневартовска.
Благодаря этому вартовчане не могут почувствовать после уборки характерного запаха. Кроме того, проводится влажная уборка дважды в месяц: в начале и в конце месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU