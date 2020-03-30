30 Март 2020 2020-03-30T15:47:53+03:00

Контроль за безопасностью школьников в интернете усилили в Сургутском районе Фото: pixabay.com

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В Сургутском районе усилили контроль кибербезопасности детей и подростков в интернете на период дистанционного обучения. Подробности сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По статистике депинформтехнологий Югры, сегодня 85% детей не могут обойтись без гаджетов, а около трети подростков проводят в интернете все свободное время.

Подростки подвержены таким угрозам как: кибербуллинг - травля в социальных сетях, овершеринг - избыточное представление информации о себе в социальных сетях, а также вовлечение в различные деструктивные сообщества.

- Проводимые мероприятия включают в себя, прежде всего распространение через соцсети информации для детей и их родителей о том, как правильно вести себя в киберпространстве, - пояснили «Киберхранители» Югры.

Добавим, что представители общественной организации усилили мониторинг интернета по выявлению различных противоправных сайтов

ИСТОЧНИК KP.RU