Грузчика, воровавшего в аэропорту Сургута, ожидает приговор суда

30 Март 2020 2020-03-30T15:09:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности преступления, совершенного еще в августе 2018 года. Тогда, по данным пресс-службы Уральской транспортной полиции, был задержан грузчик, который неоднократно совершал хищения товаров с рейсов в аэропорту Сургута.

Стражи порядка задержали 26-летнего сургутянина. Установлено, что злоумышленник во время разгрузки партии коммерческих грузов с февраля по март 2018 года вскрывал упаковки. Оттуда он похищал мобильные устройства. Всего он украл три сотовых телефона, которые подарил родственникам.

Было возбуждено уголовное дело и установлен размер причиненного ущерба - 28 тысяч рублей. К настоящему моменту данные преступления расследованы, все материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU