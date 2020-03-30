2020-03-30T15:28:32+03:00
Общество

Губернатор ХМАО: «Нерабочие дни – это не отпуск»

Зафиксирован всплеск покупок алкоголя в регионе
Руслан Савинов
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Губернатор ХМАО: «Нерабочие дни – это не отпуск». Фото правительства Югры.Губернатор ХМАО: «Нерабочие дни – это не отпуск». Фото правительства Югры.
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Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса.

Было отмечено, что в регионе под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 884 человека. К настоящему моменту уже сняты с наблюдения – 158 человек.

- Важно: это не отпуск, не праздник, это решение, которое необходимо, чтобы мы с вами имели обоснованную, защищенную законом возможность не взаимодействовать друг с другом. Время, которое нужно, чтобы мобилизовались все необходимые службы. Обращаю внимание на негативную статистику – повышение объема закупок алкогольных напитков. Берегите себя, не делайте этого, - обратилась к югорчанам губернатор Югры.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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