Приставы Югры помогли незаконно уволенной югорчанке
Судебные приставы Нижневартовскапомогли восстановить на работе контролера пассажирского транспорта. Подробности стали известны от пресс-службы УФССП по ХМАО.
Приставы исполнили решение городского суда о восстановлении незаконно уволенного контролера одного из пассажирских предприятий.
- Основанием для незаконного увольнения послужила служебная записка специалиста службы безопасности предприятия. В документе было указано об отсутствии деловых качеств работника, - уточнили представители УФССП Югры.
Известно, что после увольнения югорчанка обратилась в суд с иском о признании незаконности расторжении трудового договора. Суд встал на сторону женщины.
Судебный пристав-исполнитель вручил директору предприятия требование восстановить гражданку С. на работе. Задолженность по зарплате и компенсация морального вреда взысканы в пользу югорчанки в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU