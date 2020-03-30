Приставы Югры помогли незаконно уволенной югорчанке

30 Март 2020 2020-03-30T14:14:32+03:00

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Судебные приставы Нижневартовскапомогли восстановить на работе контролера пассажирского транспорта. Подробности стали известны от пресс-службы УФССП по ХМАО.

Приставы исполнили решение городского суда о восстановлении незаконно уволенного контролера одного из пассажирских предприятий.

- Основанием для незаконного увольнения послужила служебная записка специалиста службы безопасности предприятия. В документе было указано об отсутствии деловых качеств работника, - уточнили представители УФССП Югры.

Известно, что после увольнения югорчанка обратилась в суд с иском о признании незаконности расторжении трудового договора. Суд встал на сторону женщины.

Судебный пристав-исполнитель вручил директору предприятия требование восстановить гражданку С. на работе. Задолженность по зарплате и компенсация морального вреда взысканы в пользу югорчанки в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU