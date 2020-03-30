Продавца сладостей оштрафовали в Югре за нарушение режима самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T13:57:50+03:00

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Полиция Пыть-Яха выявила 24-летнего нарушителя, который осуществлял реализацию кондитерских изделий у ТЦ «Сиверко» вопреки карантинным мероприятиям и режиму самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

Молодого человека привлекли к административной ответственности по статье «Неповиновение законному распоряжению», которая влечет штраф от 500 до тысячи рублей.

- Важность защитных мер понимают пока не все. Некоторые ведут себя безответственно, не понимая, что тем самым ставят под угрозу жизнь и здоровье своих родных, знакомых, соседей, среди которых, скорее всего, есть пожилые люди, - обратились к югорчанам стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU