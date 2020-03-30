Глава депздрава ХМАО рассказал подробности тестирований на коронавирус

30 Март 2020 2020-03-30T13:47:22+03:00

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В ближайшие недели число тест-систем на коронавирус будет увеличено. По данным пресс-службы депздрава ХМАО, вскоре появится возможность проводить исследования и по желанию.

- Лабораторная диагностика коронавируса у пациентов с пневмониями - это сложная полимеразная цепная реакция, исследование продолжается 4-5 часов, - пояснил глава регионального депздрава Алексей Добровольский.

Добровольский отметил, что часть лабораторных диагностик переданы в две медорганизации Югры: Сургутская четвертая поликлиника и Ханты-Мансийская окружная больница.

В столице ХМАО отдельно выделена часть инфекционного корпуса, где развернуто 129 коек. Также подготовлены семь реанимационных коек с аппаратами ИВЛ, мониторами и другим оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU