Югорский регоператор рассказал, как организовать раздельный сбор отходов дома

30 Март 2020 2020-03-30T13:23:22+03:00

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В апреле в Югорске стартует эксперимент по внедрению раздельного сбора отходов. Подробности планируемого эксперимента сообщила пресс-служба регионального оператора «Югра-Экология».

По замыслу организаторов, жители станут сортировать мусор на органические влажные и сухие смешанные фракции. Под этим подразумевается отделение пищевых отходов от пластика, бумаги и стекла

- Но как в маленькой квартире, где вечно не хватает места, установить два контейнера? Для начала проведите расхламление, чтобы получить свободное место. Под раковиной обычно у всех стоит мусорное ведро: оно будет предназначено для влажных органических отходов, - рассказали эксперты регоператора.

Среди остальных инструкций: заведите небольшую коробку или пакет для пластика, бумаги и стекла. Также предлагается приобрести для дома такие предметы как: мусорные ведра с двумя и тремя отсеками, а также многоуровневые контейнеры для отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU