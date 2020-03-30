2020-03-30T12:58:36+03:00
Общество

Лучших поставщиков социальных услуг определят в ХМАО

Предусмотрены пять номинаций
Руслан Савинов
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Лучших поставщиков социальных услуг определят в ХМАОЛучших поставщиков социальных услуг определят в ХМАОФото: pixabay.com
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С 6 апреля в Югре стартует прием заявок для участия в конкурсе «Лучший поставщик услуг в социальной сфере». Подробности стали известны от пресс-службы правительства ХМАО.

Отмечается, что участниками конкурса могут стать негосударственные организации и ИП, которые не менее трех лет оказывают услуги в социальной сфере.

Конкурсантам необходимо до 20 мая направить заявку на участие. Предусмотрены номинации: «Лучший поставщик услуг в сфере здравоохранения», «Лучший поставщик услуг в сфере культуры», «Лучший поставщик услуг в сфере образования», «Лучший поставщик услуг в сфере социального обслуживания», а также «Лучший поставщик услуг в сфере физической культуры и спорта».

Добавим, что подробные правила доступны на отдельной странице состязания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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