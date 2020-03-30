2020-03-30T12:45:47+03:00
Спорт

Юные чирлидерши Югры перешли на дистанционные тренировки

Поддерживать форму можно не выходя из дома
Руслан Савинов
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Юные чирлидерши Югры перешли на дистанционные тренировки. Фото «ЮграМегаСпорт».Юные чирлидерши Югры перешли на дистанционные тренировки. Фото «ЮграМегаСпорт».
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Воспитанницы клуба чирлидинга «Формула Vi» не выходят ни из дома, ни из формы. По информации от пресс-службы «ЮграМегаСпорт», сейчас спортсменки получают видео-инструкции и присылают отчеты. Все больше спортсменов переходят на удаленный формат тренировок.

Чирлидерши готовятся сдавать первую контрольную работу в новом формате:

- Когда все закончится, мы выйдем на улицу и вдохнем полной грудью весенний воздух, взлетят наши баскеты, и мы выведем все экстеншены, станцуем в синхрон связки и потом будем обниматься и радоваться, что все хорошо!" – радостно заметила руководительница клуба «Формула Vi» Юлия Волощук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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