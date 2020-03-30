2020-03-30T12:25:03+03:00
Происшествия

Госавтоинспекторы Югры выявили на трассах 134 пьяных водителя

Возбуждено 13 уголовных дел
Руслан Савинов
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Госавтоинспекторы Югры выявили на трассах 134 пьяных водителя. Фото: Савинов Руслан.Госавтоинспекторы Югры выявили на трассах 134 пьяных водителя. Фото: Савинов Руслан.
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С 21 по 27 марта на югорских дорогах госавтоинспекторы региона задержали 134 водителя с признаками опьянения.

По данным от пресс-службы ГИБДД ХМАО, возбуждено 13 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортом в пьяном виде.

- Сотрудники окружной Госавтоинспекции просят югорчан проявлять ежедневную бдительность и незамедлительно сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД, - обратились стражи порядка на дорогах.

Напомним, что с 2015 года повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования грозят виновному не административным, а уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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