Госавтоинспекторы Югры выявили на трассах 134 пьяных водителя

30 Март 2020 2020-03-30T12:25:03+03:00

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С 21 по 27 марта на югорских дорогах госавтоинспекторы региона задержали 134 водителя с признаками опьянения.

По данным от пресс-службы ГИБДД ХМАО, возбуждено 13 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортом в пьяном виде.

- Сотрудники окружной Госавтоинспекции просят югорчан проявлять ежедневную бдительность и незамедлительно сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД, - обратились стражи порядка на дорогах.

Напомним, что с 2015 года повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования грозят виновному не административным, а уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU