Югорчанам рассказали, как выбрать антисептик

30 Март 2020 2020-03-30T11:07:59+03:00

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Роспотребнадзор расширил перечень антисептиков. Гидрохлорид кальция в концентрации не менее полпроцента хлора, а также средства на основе дихлорантина, 0,05 процента, могут применяться для проведения дезинфекционных мероприятий и обработки поверхностей. На это обратили внимание югорские специалисты медучреждений.

- На основе изучения отечественного и зарубежного опыта проведения мероприятий по ограничению распространения коронавируса эксперты пришли к мнению о высокой эффективности вышеупомянутых антисептиков, - пояснили в Роспотребнадзоре Югры.

Добавим, что для гигиенической обработки рук могут использоваться антисептики с содержанием этилового спирта не менее 70 %, изопропилового спирта – не менее 60 %, спиртовой смеси – не менее 60 %, а также парфюмерно-косметическая продукция с аналогичным содержанием спиртов, включая жидкости, лосьоны, гели, влажные салфетки и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU