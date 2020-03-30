2020-03-30T11:07:59+03:00
Общество

Югорчанам рассказали, как выбрать антисептик

Расширен перечень средств защиты
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчанам рассказали, как выбрать антисептик. Фото: Савинов Руслан.Югорчанам рассказали, как выбрать антисептик. Фото: Савинов Руслан.
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор расширил перечень антисептиков. Гидрохлорид кальция в концентрации не менее полпроцента хлора, а также средства на основе дихлорантина, 0,05 процента, могут применяться для проведения дезинфекционных мероприятий и обработки поверхностей. На это обратили внимание югорские специалисты медучреждений.

- На основе изучения отечественного и зарубежного опыта проведения мероприятий по ограничению распространения коронавируса эксперты пришли к мнению о высокой эффективности вышеупомянутых антисептиков, - пояснили в Роспотребнадзоре Югры.

Добавим, что для гигиенической обработки рук могут использоваться антисептики с содержанием этилового спирта не менее 70 %, изопропилового спирта – не менее 60 %, спиртовой смеси – не менее 60 %, а также парфюмерно-косметическая продукция с аналогичным содержанием спиртов, включая жидкости, лосьоны, гели, влажные салфетки и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорский регоператор рассказал, как организовать раздельный сбор отходов дома
Лучших поставщиков социальных услуг определят в ХМАО
Юные чирлидерши Югры перешли на дистанционные тренировки
Госавтоинспекторы Югры выявили на трассах 134 пьяных водителя
За незаконную охоту на лося югорчанин может лишиться свободы
Югорчанам рассказали, как выбрать антисептик
Югорскую пушнину продадут на международном аукционе
Огнеборцы ХМАО ликвидировали 42 пожара
Программа «Поедем, поедим!» посвятила выпуск Югре
Проверка системы оповещения населения пройдет в Югре
В Югре водители заплатили штрафов на полмиллиарда рублей
Две вартовчанки нарушили режим самоизоляции
Нерабочая неделя в Сургуте: как будет работать МФЦ с 30 марта по 5 апреля
«Уаз Патриот» врезался в «Деу Нексия» на югорской трассе
Уже более 2,3 тысяч исследований на коронавирус проведено в ХМАО
Погода в Югре 30 марта: весеннее тепло
Все соцвыплаты в Югре продлены автоматически до конца года
Находившихся в федеральном розыске преступников нашли в Югре
Количество зараженных коронавирусом в Югре на 29 марта 2020 увеличилось до пяти человек
В Югре запустят мобильное приложение, которое объединит все услуги образования
Погода в Югре 29 марта: сильный ветер и тепло
Из-за коронавируса югорской девочке-смайлику отменили операцию в Америке
Через взломанные аккаунты в соцсети аферисты обманули нескольких югорчан
Дети-сироты в Сургуте получили ключи от новых квартир