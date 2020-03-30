Югорскую пушнину продадут на международном аукционе
В аэропорту Нижневартовска проверяющие досмотрели более 286 шкурок соболя. По данным пресс-службы Управления Россельхознадзора по ХМАО, ценный груз направил местный индивидуальный предприниматель в крупную компанию в Санкт-Петербург.
Известно, что компания в северной столице - один из пяти мировых центров по аукционной продаже меха.
- Особое внимание международными аукционами уделяется наличию и правильности оформления ветеринарных сопроводительных документов на выставляемую продукцию, - пояснили эксперты.
Перед погрузкой госинспектор сверил данные шкурок с сопроводительными документами. Затем югорским мехам дали разрешение на дальнейшее следование до места назначения.
ИСТОЧНИК KP.RU