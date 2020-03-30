2020-03-30T10:53:57+03:00
Общество

Югорскую пушнину продадут на международном аукционе

Сотни шкурок соболей направлены в Санкт-Петербург
Руслан Савинов
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Югорскую пушнину продадут на международном аукционе. Фото Управления Россельхознадзора Югры.Югорскую пушнину продадут на международном аукционе. Фото Управления Россельхознадзора Югры.
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В аэропорту Нижневартовска проверяющие досмотрели более 286 шкурок соболя. По данным пресс-службы Управления Россельхознадзора по ХМАО, ценный груз направил местный индивидуальный предприниматель в крупную компанию в Санкт-Петербург.

Известно, что компания в северной столице - один из пяти мировых центров по аукционной продаже меха.

- Особое внимание международными аукционами уделяется наличию и правильности оформления ветеринарных сопроводительных документов на выставляемую продукцию, - пояснили эксперты.

Перед погрузкой госинспектор сверил данные шкурок с сопроводительными документами. Затем югорским мехам дали разрешение на дальнейшее следование до места назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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