Югорскую пушнину продадут на международном аукционе

30 Март 2020 2020-03-30T10:53:57+03:00

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В аэропорту Нижневартовска проверяющие досмотрели более 286 шкурок соболя. По данным пресс-службы Управления Россельхознадзора по ХМАО, ценный груз направил местный индивидуальный предприниматель в крупную компанию в Санкт-Петербург.

Известно, что компания в северной столице - один из пяти мировых центров по аукционной продаже меха.

- Особое внимание международными аукционами уделяется наличию и правильности оформления ветеринарных сопроводительных документов на выставляемую продукцию, - пояснили эксперты.

Перед погрузкой госинспектор сверил данные шкурок с сопроводительными документами. Затем югорским мехам дали разрешение на дальнейшее следование до места назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU