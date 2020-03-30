2020-03-30T10:36:18+03:00
Происшествия

Огнеборцы ХМАО ликвидировали 42 пожара

Один человек погиб, трое - получили травмы
Руслан Савинов
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Огнеборцы ХМАО ликвидировали 42 пожара. Фото МЧС Югры.Огнеборцы ХМАО ликвидировали 42 пожара. Фото МЧС Югры.
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Пожарные Югры за минувшую неделю потушили 42 пожара. По данным регионального МЧС, они также отстояли ценностей и имущества граждан на сумму более 25 миллионов рублей.

- Чаще всего пожарные выезжали на тушение мусора, а также на возгорания в жилом секторе, банях и гаражах. От огня пострадали шесть автомобилей и 26 строений. На пожарах погиб один человек и трое получили травмы, - пояснили представители МЧС ХМАО.

Среди основных причин пожаров - неосторожное обращение с огнем и нарушения, эксплуатации электрооборудования, а также бытовых приборов и печей.

- Оборудуйте свое жилье пожарным извещателем. В случае пожара прибор оповестит вас на начальном этапе возгорания, - порекомендовали спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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