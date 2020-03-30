Программа «Поедем, поедим!» посвятила выпуск Югре

30 Март 2020 2020-03-30T10:28:28+03:00

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В ХМАО для съемок передачи «Поедем, поедим!» приезжал телеведущий и путешественник Джон Уоррен. Премьера нового выпуска передачи состоялась 28 марта.

- Югра - подводная свадьба с акулами, рисунки нефтью, киса и оленина в бересте с пшенным ризотто, - такое описание дается к новому выпуску.

Отметим, что Джон Уоррен уже бывал в Югре ранее: в Ханты-Мансийске он изучал традиционную северную кухню.

В этот раз путешественник стал гостем подводной свадьбы с акулами, совершил полет с первой в России женской пилотажной группой, узнал, как делают кису, и попробовал знаменитый коктейль в Сургуте.

Кроме того, Джон отправился на поиски черного золота, увидел, как рисуют нефтью, побывал на кедровой дегустации и приготовил оленину в бересте с пшенным ризотто.

Полный просмотр выпуска доступен по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU