2020-03-30T10:28:28+03:00
Общество

Программа «Поедем, поедим!» посвятила выпуск Югре

Ведущий передачи распробовал регион на вкус
Руслан Савинов
Поделиться:
Программа «Поедем, поедим!» посвятила выпуск Югре. Скриншот выпуска передачи "Поедем, поедим!".Программа «Поедем, поедим!» посвятила выпуск Югре. Скриншот выпуска передачи "Поедем, поедим!".
Изменить размер текста:

В ХМАО для съемок передачи «Поедем, поедим!» приезжал телеведущий и путешественник Джон Уоррен. Премьера нового выпуска передачи состоялась 28 марта.

- Югра - подводная свадьба с акулами, рисунки нефтью, киса и оленина в бересте с пшенным ризотто, - такое описание дается к новому выпуску.

Отметим, что Джон Уоррен уже бывал в Югре ранее: в Ханты-Мансийске он изучал традиционную северную кухню.

В этот раз путешественник стал гостем подводной свадьбы с акулами, совершил полет с первой в России женской пилотажной группой, узнал, как делают кису, и попробовал знаменитый коктейль в Сургуте.

Кроме того, Джон отправился на поиски черного золота, увидел, как рисуют нефтью, побывал на кедровой дегустации и приготовил оленину в бересте с пшенным ризотто.

Полный просмотр выпуска доступен по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорский регоператор рассказал, как организовать раздельный сбор отходов дома
Лучших поставщиков социальных услуг определят в ХМАО
Юные чирлидерши Югры перешли на дистанционные тренировки
Госавтоинспекторы Югры выявили на трассах 134 пьяных водителя
За незаконную охоту на лося югорчанин может лишиться свободы
Югорчанам рассказали, как выбрать антисептик
Югорскую пушнину продадут на международном аукционе
Огнеборцы ХМАО ликвидировали 42 пожара
Программа «Поедем, поедим!» посвятила выпуск Югре
Проверка системы оповещения населения пройдет в Югре
В Югре водители заплатили штрафов на полмиллиарда рублей
Две вартовчанки нарушили режим самоизоляции
Нерабочая неделя в Сургуте: как будет работать МФЦ с 30 марта по 5 апреля
«Уаз Патриот» врезался в «Деу Нексия» на югорской трассе
Уже более 2,3 тысяч исследований на коронавирус проведено в ХМАО
Погода в Югре 30 марта: весеннее тепло
Все соцвыплаты в Югре продлены автоматически до конца года
Находившихся в федеральном розыске преступников нашли в Югре
Количество зараженных коронавирусом в Югре на 29 марта 2020 увеличилось до пяти человек
В Югре запустят мобильное приложение, которое объединит все услуги образования
Погода в Югре 29 марта: сильный ветер и тепло
Из-за коронавируса югорской девочке-смайлику отменили операцию в Америке
Через взломанные аккаунты в соцсети аферисты обманули нескольких югорчан
Дети-сироты в Сургуте получили ключи от новых квартир