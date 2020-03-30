Программа «Поедем, поедим!» посвятила выпуск Югре
В ХМАО для съемок передачи «Поедем, поедим!» приезжал телеведущий и путешественник Джон Уоррен. Премьера нового выпуска передачи состоялась 28 марта.
- Югра - подводная свадьба с акулами, рисунки нефтью, киса и оленина в бересте с пшенным ризотто, - такое описание дается к новому выпуску.
Отметим, что Джон Уоррен уже бывал в Югре ранее: в Ханты-Мансийске он изучал традиционную северную кухню.
В этот раз путешественник стал гостем подводной свадьбы с акулами, совершил полет с первой в России женской пилотажной группой, узнал, как делают кису, и попробовал знаменитый коктейль в Сургуте.
Кроме того, Джон отправился на поиски черного золота, увидел, как рисуют нефтью, побывал на кедровой дегустации и приготовил оленину в бересте с пшенным ризотто.
Полный просмотр выпуска доступен по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU