2020-03-30T10:05:33+03:00
Общество

Проверка системы оповещения населения пройдет в Югре

Звук электрических сирен станет слышен 31 марта
Руслан Савинов
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Проверка системы оповещения населения пройдет в ЮгреПроверка системы оповещения населения пройдет в ЮгреФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе пройдет проверка системы оповещения. По данным пресс-службы регионального МЧС, сирены загудят 31 марта с 14:30 до 17:00.

- Комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с кратковременным включением всех имеющихся на территории региона электрических сирен ожидает югорчан, - пояснили сотрудники МЧС ХМАО.

Добавим, что главное управление МЧС региона просит жителей с пониманием и спокойствием отнестись к проверке: мероприятие носит плановый характер, поводов для беспокойства нет, звук будет настроен так, чтобы не сильно тревожить югорчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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