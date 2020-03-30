Проверка системы оповещения населения пройдет в Югре

30 Март 2020 2020-03-30T10:05:33+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе пройдет проверка системы оповещения. По данным пресс-службы регионального МЧС, сирены загудят 31 марта с 14:30 до 17:00.

- Комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с кратковременным включением всех имеющихся на территории региона электрических сирен ожидает югорчан, - пояснили сотрудники МЧС ХМАО.

Добавим, что главное управление МЧС региона просит жителей с пониманием и спокойствием отнестись к проверке: мероприятие носит плановый характер, поводов для беспокойства нет, звук будет настроен так, чтобы не сильно тревожить югорчан.

ИСТОЧНИК KP.RU