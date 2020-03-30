Полмиллиарда рублей штрафов заплатили водители Югры в бюджет региона

30 Март 2020 2020-03-30T09:56:23+03:00

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Югорские водители в 2019 году перечислили в бюджет региона более 577 миллионов рублей штрафов, которые с них взыскали на основании систем фотовидеофиксации. Об этом стало известно от пресс-службы думы ХМАО.

- Это – существенный экономический эффект, потому что деньги от штрафов за ПДД поступают в дорожный фонд Югры и расходуются на содержание и ремонт дорог. Кроме того, благодаря усилению контроля за автомагистралями в регионе в 2019 году сократилось количество ДТП, – рассказал председатель комитета думы Югры по экономической политике Сергей Великий.

От парламентария стало известно, что количество аварий в 2019 год снизилось на 2,9% по сравнению с годом ранее. Сотрудники ГИБДД зафиксировали 1 679 ДТП: в них погибли 164 человека, что на 0,6% меньше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU