Нерабочая неделя в Сургуте: как будет работать МФЦ с 30 марта по 5 апреля

30 Март 2020 2020-03-30T09:31:57+03:00

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Во всех офисах МФЦ Сургута временно прекратили прием документов на получение муниципальных и госуслуг с 30 марта по 5 апреля включительно. По данным пресс-службы администрации города, это сделано для снижения риска распространения коронавируса. Вся предварительная запись на прием с 30 марта по 5 апреля отменяется.

Ответим, что в этот период ежедневно в МФЦ Сургута будут доступны консультации о порядке предоставления услуг по телефону: 8 (3462) 206-926.

Выдача результатов по ранее полученным услугам только по предварительной записи.

Добавим, что все жизненно важные услуги модно получить в электронном виде на портале госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU