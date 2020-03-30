Уже более 2,3 тысяч исследований на коронавирус проведено в ХМАО
Югорские врачи провели анализ 2338 исследований от 1539 человек на наличие коронавируса. Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, тестирование проводил центр гигиены и эпидемиологии с 21 по 26 марта.
- Из неблагополучных территорий прибыли 1797 югорчан, по эпидемиологическому мониторингу обследовано на коронавирус 109 человек, с внебольничными пневмониями 258, из числа контактировавших лиц с лабораторно подтвержденными случаями обследованы 178 человек, - уточнили специалисты.
Отмечается, что с 23 марта начаты вирусологические исследования и в медорганизациях ХМАО. За это время исследован 691 материал у 577 человек.
Добавим, что перебоев с тест-системами в учреждениях региона нет.
ИСТОЧНИК KP.RU