30 Март 2020 2020-03-30T06:56:44+03:00

Уже более 2,3 тысяч исследований на коронавирус проведено в ХМАО Фото: pixabay.com

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Югорские врачи провели анализ 2338 исследований от 1539 человек на наличие коронавируса. Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, тестирование проводил центр гигиены и эпидемиологии с 21 по 26 марта.

- Из неблагополучных территорий прибыли 1797 югорчан, по эпидемиологическому мониторингу обследовано на коронавирус 109 человек, с внебольничными пневмониями 258, из числа контактировавших лиц с лабораторно подтвержденными случаями обследованы 178 человек, - уточнили специалисты.

Отмечается, что с 23 марта начаты вирусологические исследования и в медорганизациях ХМАО. За это время исследован 691 материал у 577 человек.

Добавим, что перебоев с тест-системами в учреждениях региона нет.

ИСТОЧНИК KP.RU