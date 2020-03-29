2020-03-29T19:11:37+03:00
Общество

Все соцвыплаты в Югре продлены автоматически до конца года

Подавать документы в службы и МФЦ не нужно
Алена Кульмухаметова
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Все соцвыплаты в Югре продлены автоматически до конца года. Фото с сайта правительства ЮгрыВсе соцвыплаты в Югре продлены автоматически до конца года. Фото с сайта правительства Югры
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Правительством Югры принято решение об автоматическом продлении предоставления мер социальной поддержки.

- Решение касается автоматического продления выплаты в течение полугода 15 ежемесячных мер социальной поддержки без планового предоставления документов тем, у кого заканчивается период выплаты и требуется для его возобновления подтверждение статуса, - сказала губернатор Наталья Комарова.

Югорчане в 2020 году не будут обращаться в МФЦ, в центры социальных выплат. Меры социальной поддержки будут продлены автоматически. Все необходимые документы, которые требуются для их продления, будут запрошены специалистами самостоятельно путем межведомственного взаимодействия.

- Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку, - сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам России 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Все соцвыплаты в Югре продлены автоматически до конца года
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