Все соцвыплаты в Югре продлены автоматически до конца года
Правительством Югры принято решение об автоматическом продлении предоставления мер социальной поддержки.
- Решение касается автоматического продления выплаты в течение полугода 15 ежемесячных мер социальной поддержки без планового предоставления документов тем, у кого заканчивается период выплаты и требуется для его возобновления подтверждение статуса, - сказала губернатор Наталья Комарова.
Югорчане в 2020 году не будут обращаться в МФЦ, в центры социальных выплат. Меры социальной поддержки будут продлены автоматически. Все необходимые документы, которые требуются для их продления, будут запрошены специалистами самостоятельно путем межведомственного взаимодействия.
- Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку, - сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам России 25 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU