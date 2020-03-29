2020-03-29T19:02:26+03:00
Общество

Находившихся в федеральном розыске преступников нашли в Югре

10 нарушителей закона выявили в ходе операции «Розыск»
Руслан Савинов
Поделиться:
Находившихся в федеральном розыске преступников нашли в Югре. Фото: Савинов Руслан.Находившихся в федеральном розыске преступников нашли в Югре. Фото: Савинов Руслан.
Изменить размер текста:

Оперативное мероприятие «Розыск» на протяжении двух дней проходило в Югре. По данным от пресс-службы УФСИН ХМАО, операцию проводили для поиска и задержания осужденных, которые совершили побег из тюрем.

- Более 70 человек участвовали в поисках. Всего было проверено 89 адресов предполагаемого местонахождения разыскиваемых. Установлено 10 адресов проживания осужденных, находящихся в федеральном розыске, - пояснили представители УФСИН Югры. Известно, что задержанных доставили в отделы полиции.

Например, находившийся в федеральном розыске вартовчанин скрывался от правоохранителей. Его ждало правосудие за мелкую кражу и 280 часов обязательных работ.

- Молодой человек скрывался у сожительницы. Ей он сообщил, что находится в розыске и сдаваться не намерен. Тогда женщина по секрету рассказала об этом подруге, и скоро информация дошла до оперативников, - рассказали стражи порядка.

Теперь по всей видимости преступнику заменят обязательные работы на реальное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все соцвыплаты в Югре продлены автоматически до конца года
Находившихся в федеральном розыске преступников нашли в Югре
Количество зараженных коронавирусом в Югре на 29 марта 2020 увеличилось до пяти человек
В Югре запустят мобильное приложение, которое объединит все услуги образования
Погода в Югре 29 марта: сильный ветер и тепло
Из-за коронавируса югорской девочке-смайлику отменили операцию в Америке
Через взломанные аккаунты в соцсети аферисты обманули нескольких югорчан
Дети-сироты в Сургуте получили ключи от новых квартир
Коллекторов в Сургуте оштрафовали за угрозы должнице
Дополнительные меры безопасности ввели в Югре из-за коронавируса
Житель Березовского района украл из кабинета терапевта всю офисную технику
Активисты Югры добиваются статуса «Труженик тыла» для ветерана Великой Отечественной войны
Одного из организаторов подпольного казино в Сургуте вскоре осудят
Резервный фонд правительства Югры пополнится из-за коронавируса
Возобновлены поиски девушки, пропавшей в 2004 году в Нижневартовске
Нерабочая неделя в Югре: кому всё же нужно идти на работу c 28 марта по 5 апреля 2020 года?
В Югре вводят дополнительную выплату на ребенка
Для жителей Нижневартовска на самоизоляции открыли горячую линию психологической поддержки
С начала 2020 года сотый по счету малыш родился в Урае
В Югре с начала года предотвратили три теракта
Мошенники обманули семью из Югры при покупке детской кроватки
Завершено расследование уголовного дела о происшествии с теплоходом в Югре
На вокзале Нижневартовска состоится тренировка экстренных служб
В Сургуте пассажир самолета заявил, что болен коронавирусом
Мэр Сургута призвал присоединиться к флешмобу, чтобы убедить пожилых остаться дома
В Сургуте «воскресла» женщина
Самосвал и грузовик столкнулись на трассе в Ханты-Мансийском районе
Два мошенника притворялись электриками и грабили пенсионеров Югры