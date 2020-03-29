Находившихся в федеральном розыске преступников нашли в Югре

29 Март 2020 2020-03-29T19:02:26+03:00

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Оперативное мероприятие «Розыск» на протяжении двух дней проходило в Югре. По данным от пресс-службы УФСИН ХМАО, операцию проводили для поиска и задержания осужденных, которые совершили побег из тюрем.

- Более 70 человек участвовали в поисках. Всего было проверено 89 адресов предполагаемого местонахождения разыскиваемых. Установлено 10 адресов проживания осужденных, находящихся в федеральном розыске, - пояснили представители УФСИН Югры. Известно, что задержанных доставили в отделы полиции.

Например, находившийся в федеральном розыске вартовчанин скрывался от правоохранителей. Его ждало правосудие за мелкую кражу и 280 часов обязательных работ.

- Молодой человек скрывался у сожительницы. Ей он сообщил, что находится в розыске и сдаваться не намерен. Тогда женщина по секрету рассказала об этом подруге, и скоро информация дошла до оперативников, - рассказали стражи порядка.

Теперь по всей видимости преступнику заменят обязательные работы на реальное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU