2020-03-29T13:55:43+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Югре на 29 марта 2020 увеличилось до пяти человек

Жительница Сургута находится на самоизоляции
Алена Кульмухаметова
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Количество зараженных коронавирусом в Югре на 29 марта 2020 увеличилось до пяти человекКоличество зараженных коронавирусом в Югре на 29 марта 2020 увеличилось до пяти человекФото: pixabay.com
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Сургутянка привезла коронавирус из Италии, где отдыхала недавно. Женщина стала пятой в Югре, кто заболел COVID-19.

— Все, кто с ней контактировали, уже обследованы, это 127 человек из числа пассажиров и 12 человек — близкие контакты. Они взяты под медицинское наблюдение, — сказала заместитель руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Югре Инна Кудрявцева. — У пациентки нет клинических проявлений, она находится на самоизоляции. Контроль соблюдения режима самоизоляции усилен.

Состояние ранее заболевших четверых югорчан стабильное.

Напомним, что президент России объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Это сделано в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории нашей страны. Заместитель губернатора автономного округа Александр Тиртока рассказал о том, насколько Югра готова к ограничениям.

— На самом деле мы приняли ряд решений по округу, их результат уже виден по муниципалитетам и по окружному центру в целом, — сказал Александр Тиртока. — Я хотел бы поблагодарить большую часть югорчан за ответственное отношение и за чувство гражданского долга, за то, что сейчас наши улицы стали значительно меньше посещаться людьми.

Вместе с тем он отмечает, что есть и те, кто нарушает правила, выходя на улицу, подвергая окружающих опасности.

На сегодняшний день в России зафиксировано 270 новых случаев коронавируса. Всего в нашей стране 1534 заболевших. Выздоровели 64 человека, умерло — восемь, сообщает оперативный штаб по предупреждению коронавирусной инфекции в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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