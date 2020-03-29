2020-03-29T10:08:22+03:00
Общество

В Югре запустят мобильное приложение, которое объединит все услуги образования

Оно будет ориентировано на родителей учащихся
Алена Кульмухаметова
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В Югре запустят мобильное приложение, которое объединит все услуги образованияВ Югре запустят мобильное приложение, которое объединит все услуги образованияФото: pixabay.com
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Впервые в России Югра запускает мобильное приложение, которое объединит все услуги образования. Общаться с учителями, следить за успеваемостью детей и оплачивать школьное питание и услуги секций можно в одном приложении.

Начальник отдела общего образования департамента образования и молодежной политики Югры Лариса Цулая заявила, что приложение будет ориентировано на родителей учащихся.

Они смогут видеть все, чем дети занимаются в детском саду, школе, вузе. Кроме того, приложение позволит родителям общаться с учителями и оперативно решать с ними учебные вопросы.

Добавим, что до 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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