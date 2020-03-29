2020-03-29T09:15:59+03:00
Общество

Погода в Югре 29 марта: сильный ветер и тепло

Местами по округу осадки в виде снега
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 29 марта: сильный ветер и теплоПогода в Югре 29 марта: сильный ветер и теплоФото: pixabay.com
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В воскресенье 29 марта в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшие осадки, метель. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в себя. Температура воздуха днем составит +3, +8 градусов, по северу +1, -4 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +5 градусов.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, +3 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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